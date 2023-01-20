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Лига Европы
20 января 2023, 00:55 | Обновлено 20 января 2023, 01:01
407
1

Лучший гол в истории Лиги Европы? УЕФА смакует мяч Тайсона за Металлист

Официальный Tik-Tok аккаунт ЛЕ вспомнил невероятный удар бразильца в игре с «Русенборгом»

20 января 2023, 00:55 | Обновлено 20 января 2023, 01:01
407
1
Лучший гол в истории Лиги Европы? УЕФА смакует мяч Тайсона за Металлист
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

В официальном Tik-Tok аккаунте Лиги Европы появилось видео супергола бразильского игрока Тайсона в ворота норвежского «Русенборга».

8 ноября 2012 года Тайсон, который на тот момент играл за харьковский «Металлист», исполнил феноменальный удар после навеса с левого фланга и забил потрясающий гол норвежской команде.

Это был матч 4-го тура группового раунду ЛЕ. Тогда «Металлист» уверенно обыграл «Русенборг» со счетом 3:1.

Официальный Tik-Tok аккаунт ЛЕ подписал видео:

«Лучший в истории гол Лиги Европы?».

Сейчас Тайсон выступает за греческий ПАОК и уже успел отметиться первым голом за новую для себя команду в дебютном матче.

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Тайсон Лига Европы Металлист Харьков Русенборг видео ПАОК
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Leon LeGa
Напоминает гол Ван Бастена Дасаеву на Евро-88
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