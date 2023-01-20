Лучший гол в истории Лиги Европы? УЕФА смакует мяч Тайсона за Металлист

В официальном Tik-Tok аккаунте Лиги Европы появилось видео супергола бразильского игрока Тайсона в ворота норвежского «Русенборга».

8 ноября 2012 года Тайсон, который на тот момент играл за харьковский «Металлист», исполнил феноменальный удар после навеса с левого фланга и забил потрясающий гол норвежской команде.

Это был матч 4-го тура группового раунду ЛЕ. Тогда «Металлист» уверенно обыграл «Русенборг» со счетом 3:1.

Официальный Tik-Tok аккаунт ЛЕ подписал видео:

«Лучший в истории гол Лиги Европы?».

Сейчас Тайсон выступает за греческий ПАОК и уже успел отметиться первым голом за новую для себя команду в дебютном матче.