Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open

18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.

Во втором круге турнир покинули два первые номера посева: Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Также остались за бортом соревнований высокорейтинговые Тейлор Фритц и Александр Зверев.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Йосихито Нисиока [31]

Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16]

Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20]

Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7]

Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор

Мартон Фучович – Янник Синнер [15]

Кэмерон Норри [11] – Иржи Легечка

Франсиско Черундоло [28] – Феликс Оже-Альяссим [6]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Дэн Эванс [25]

Уго Умбер – Хольгер Руне [9]

Бенжамен Бонзи – Алекс де Минаур [22]

Григор Димитров [27] – Новак Джокович [4]

Алексей Попырин [WC] – Бен Шелтон

Джей-Джей Вульф – Майкл Ммо [LL]

Энди Маррей – Роберто Баутиста-Агут [24]

Томми Пол – Дженсон Бруксби