Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Лидеры посева досрочно покинули соревнования
18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.
Во втором круге турнир покинули два первые номера посева: Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Также остались за бортом соревнований высокорейтинговые Тейлор Фритц и Александр Зверев.
Australian Open. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Маккензи Макдональд – Йосихито Нисиока [31]
Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16]
Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20]
Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7]
Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор
Мартон Фучович – Янник Синнер [15]
Кэмерон Норри [11] – Иржи Легечка
Франсиско Черундоло [28] – Феликс Оже-Альяссим [6]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [5] – Дэн Эванс [25]
Уго Умбер – Хольгер Руне [9]
Бенжамен Бонзи – Алекс де Минаур [22]
Григор Димитров [27] – Новак Джокович [4]
Алексей Попырин [WC] – Бен Шелтон
Джей-Джей Вульф – Майкл Ммо [LL]
Энди Маррей – Роберто Баутиста-Агут [24]
Томми Пол – Дженсон Бруксби
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