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  4. Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Australian Open
19 января 2023, 19:58 |
707
1

Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open

Лидеры посева досрочно покинули соревнования

19 января 2023, 19:58 |
707
1
Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису у мужчин, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.

Во втором круге турнир покинули два первые номера посева: Рафаэль Надаль и Каспер Рууд. Также остались за бортом соревнований высокорейтинговые Тейлор Фритц и Александр Зверев.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Йосихито Нисиока [31]
Карен Хачанов [18] – Фрэнсис Тиафо [16]

Хуберт Хуркач [10] – Денис Шаповалов [20]
Себастьян Корда [29] – Даниил Медведев [7]

Стефанос Циципас [3] – Таллон Грикспор
Мартон Фучович – Янник Синнер [15]

Кэмерон Норри [11] – Иржи Легечка
Франсиско Черундоло [28] – Феликс Оже-Альяссим [6]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Дэн Эванс [25]
Уго Умбер – Хольгер Руне [9]

Бенжамен Бонзи – Алекс де Минаур [22]
Григор Димитров [27] – Новак Джокович [4]

Алексей Попырин [WC] – Бен Шелтон
Джей-Джей Вульф – Майкл Ммо [LL]

Энди Маррей – Роберто Баутиста-Агут [24]
Томми Пол – Дженсон Бруксби

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С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open
Уго Умбер Australian Open 2023 Маккензи Макдональд Йосихито Нисиока Карен Хачанов Фрэнсис Тиафо Хуберт Хуркач Денис Шаповалов Себастьян Корда Даниил Медведев Стефанос Циципас Таллон Грикспор Мартон Фучович Янник Синнер Кэмерон Норри Иржи Легечка Франсиско Черундоло Феликс Оже-Альяссим Андрей Рублев Дэн Эванс Хольгер Руне Бенжамен Бонзи Алекс де Минаур Григор Димитров Новак Джокович Алексей Попырин Бен Шелтон Джей-Джей Вульф Майкл Ммо Энди Маррей Роберто Баутиста Агут Томми Пол Дженсон Бруксби
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
В верхній половині можуть спалахнути Сіннер і Тіафо, чого їм і бажаю. Якби італієць не був таким травмозалежним, міг би виграти мейджор раніше за Алькараса.
Внизу може статися що завгодно, але особисто я хотів би побачити юного данця у чвертьфіналі проти серба. Уособлення досвіду та тенісних заслуг проти втілення молодості та нахабства, чим не вивіска турніру? Ну а прохід в півфінал Маррея став би подією року)
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