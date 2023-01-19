Большая победа. Бруксби обыграл второго сеянного Рууда на Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, отношения выяснили норвежец Каспер Рууд, имеющий второй номер посева, и Дженсон Бруксби из США.

За 3 часа 56 минут победу в четырех партиях одержал 22-летний Бруксби. Дженсон выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 13-ти. На счету у Рууда четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

Australian Open. Второй круг

Дженсон Бруксби (США) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) – 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2

В третьем круге Бруксби ждет встреча с 35-летним соотечественником Томом Полом, который занимает 35-е место в мировом рейтинге. Дженсон значится на 39-й позиции.