Australian Open. Надаль сенсационно проиграл Макдональду
Испанский теннисист завершил борьбу уже после второго круга
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.
Во втором сете матч был приостановлен при счете 4:6, 3:5. Испанец стал испытывать проблемы с мышцами живота, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.
Australian Open. Второй круг
Маккензи Макдональд (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5
Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор.
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