Australian Open. Надаль сенсационно проиграл Макдональду

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Во втором сете матч был приостановлен при счете 4:6, 3:5. Испанец стал испытывать проблемы с мышцами живота, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.

Australian Open. Второй круг

Маккензи Макдональд (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор.