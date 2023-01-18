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Australian Open
18 января 2023, 08:38 | Обновлено 18 января 2023, 08:48
1433
2

Australian Open. Надаль сенсационно проиграл Макдональду

Испанский теннисист завершил борьбу уже после второго круга

18 января 2023, 08:38 | Обновлено 18 января 2023, 08:48
1433
2
Australian Open. Надаль сенсационно проиграл Макдональду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в трех сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open.

Во втором сете матч был приостановлен при счете 4:6, 3:5. Испанец стал испытывать проблемы с мышцами живота, поэтому принял решение вызвать медиков на корт.

Australian Open. Второй круг
Маккензи Макдональд (США) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 6:4, 6:4, 7:5

Стоит отметить, что в прошлом году Надаль выиграл австралийский мэйджор.

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Australian Open 2023 Рафаэль Надаль Маккензи Макдональд
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Яценко
Не треба було Рафі починати цей сезон. Минулий був для нього надзвичайним і гарним для завершення. У цьому він вже не потягне. Нажаль. Час вже настав. Пора йти на відпочинок.
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Ekvato
Напевно, ми спостерігаємо останні миттєвості кар'єри одного з найвеличніших тенісистів світу. Якщо і на Ролан Гаросі не дійде до півфіналу/фіналу, може навіть цього року закінчити. З його кількістю травм, велике щастя, що він ще до тепер тягне і витягує. А грати просто так без надії на перемогу Рафа не буде. Здається, для Джоковича, відкрита дорога до того, щоб перевершити Надаля за кількістю Мейджорів. Надія на Австралійських кортах була тільки на Алькараса, але і той зламався
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