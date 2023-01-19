Украина. Премьер лига19 января 2023, 18:30 | Обновлено 19 января 2023, 18:43
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Полесье – Люкенвальде – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 января 2023, 18:30 | Обновлено 19 января 2023, 18:43
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В рамках подготовки к весенней части сезона житомирское «Полесье» в контрольном матче выиграло у немецкого «Люкенвальде» со счетом 2:0.
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