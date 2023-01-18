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Украина. Премьер лига
18 января 2023, 11:33 |
153
0

Полесье – Люкенвальде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

18 января 2023, 11:33 |
153
0
Полесье – Люкенвальде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В среду, 18 января, состоится товарищеский матч, в котором сыграют житомирское «Полесье» и немецкий «Люкенвальде». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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смотреть онлайн Люкенвальде Полесье Житомир товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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