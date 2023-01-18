Украина. Премьер лига18 января 2023, 11:33 |
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Полесье – Люкенвальде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
18 января 2023, 11:33 |
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В среду, 18 января, состоится товарищеский матч, в котором сыграют житомирское «Полесье» и немецкий «Люкенвальде». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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