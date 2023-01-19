АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода

Ежегодный рейтинг Deloitte’s Football Money League, который подсчитывает доходы футбольных клубов, снова подчеркнул доминирование клубов АПЛ по итогам прошлого сезона.

В топ-20 клубов с самым высоким доходом (важно: доход – сумма до вычета всех расходов) впервые входит сразу 11 представителей АПЛ, которые продолжают уничтожать конкурентов благодаря выгодным телевизионным и спонсорским сделкам.

«Вопрос теперь в том, могут ли другие чемпионаты хотя бы сократить отставание благодаря новым контрактам с ТВ, или АПЛ уже невозможно догнать в плане дохода», — сказал Тим Бридж, один из руководителей Deloitte.

В топ-10 клубов с самым большим доходом лидирует Манчестер Сити (619 миллионов фунтов), который опережает Реал и Ливерпуль. Не АПЛ среди 20 клубов списка представляют Реал, ПСЖ, Бавария, Барселона, Ювентус, Атлетико, Боруссия, Интер и Милан.

Однако эксперты уверены, что только вопрос времени, когда все 20 клубов АПЛ будут занимать места в топ-30 списка.

АПЛ стала единственным топ-5 чемпионатом Европы, который сумел увеличить стоимость нынешнего телевизионного контракта. Более того, АПЛ стала настолько популярной в мире, что доходы от продажи прав в другие страны уже превысили доход от телевизионного контракта для Великобритании.