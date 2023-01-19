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  4. АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Англия
19 января 2023, 12:10 | Обновлено 19 января 2023, 12:13
1747
4

АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода

У конкурентов мало шансов

19 января 2023, 12:10 | Обновлено 19 января 2023, 12:13
1747
4
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Sky Sports

Ежегодный рейтинг Deloitte’s Football Money League, который подсчитывает доходы футбольных клубов, снова подчеркнул доминирование клубов АПЛ по итогам прошлого сезона.

В топ-20 клубов с самым высоким доходом (важно: доход – сумма до вычета всех расходов) впервые входит сразу 11 представителей АПЛ, которые продолжают уничтожать конкурентов благодаря выгодным телевизионным и спонсорским сделкам.

«Вопрос теперь в том, могут ли другие чемпионаты хотя бы сократить отставание благодаря новым контрактам с ТВ, или АПЛ уже невозможно догнать в плане дохода», — сказал Тим Бридж, один из руководителей Deloitte.

В топ-10 клубов с самым большим доходом лидирует Манчестер Сити (619 миллионов фунтов), который опережает Реал и Ливерпуль. Не АПЛ среди 20 клубов списка представляют Реал, ПСЖ, Бавария, Барселона, Ювентус, Атлетико, Боруссия, Интер и Милан.

Однако эксперты уверены, что только вопрос времени, когда все 20 клубов АПЛ будут занимать места в топ-30 списка.

АПЛ стала единственным топ-5 чемпионатом Европы, который сумел увеличить стоимость нынешнего телевизионного контракта. Более того, АПЛ стала настолько популярной в мире, что доходы от продажи прав в другие страны уже превысили доход от телевизионного контракта для Великобритании.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Реал Мадрид
Источник The Athletic
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Комментарии 4
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Петр Яновский
Просто англы раньше всех начали строить систему. Плюс страна почти самая населенная и самая богатая в Европе.
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0
Умник
Из 20 клубов.
Лч выигрывает постоянно 1 команда)))
Когда надоест не знаю)))
Бавария уже мне кажется и поддается в бундеслиге а все равно 1-ая)))
Остальные тупо разбазаривают б абло
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0
RoNIkyo
А що ж тут дивного? Кожен матч як останній. Коли умовний Борнмут виходить проти Ман Сіті, Ліверпуля чи Арсенала, виграш ніколи не стає легкою прогулянкою. Часто перемоги здобуваються на класі, але з потугами. Тепер дивимось унікальний, розкішний чемпіонат Німеччини - Баварія, яка трахає всіх в дишло, і всі інші. Італія - Мілан чи Інтер і Спеція.
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0
luceorius
 Більш ілюстративним показником є чистий прибуток, який разом з рейтингом УЄФА є показником успішності.
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0
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