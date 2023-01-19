Australian Open 2023 развенчал миф о статусе фаворитов

В третьем круге мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису впервые с 2002 года не будет никого из топ-3 рейтинга ATP.

Как известно, лидер мирового тенниса испанец Карлос Алькарас пропускает австралийский мейджор из-за травмы.

В свою очередь, Рафаэль Надаль и Каспер Рууд, соответственно вторая и третья ракетка мира, проиграли свои матчи во втором круга Australian Open. Испанец потерпел поражение от Маккензи Макдональда (4:6, 4:6, 5:7), а норвежец сегодня, в четверг, 19 января, не смог сломить сопротивление Дженсона Бруксби (3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6) из США.

Напомним, в 2002 году Ллейтон Хьюитт (тогдашний №1 АТР) и Густаво Куэртен (№2 АТР на то время) выбыли в первом круге Australian Open, а третий номер мирового рейтинга Андре Агасси участия в турнире не принимал.