Australian Open. Неприятные сенсации от Фритца и Зверева

На Открытом чемпионате Австралии по теннису количество игроков, имеющих сеянный статус, становится все меньше. К когорте неудачников присоединились американец Тейлор Фритц (№9 АТР) и немец Александр Зверев (№13 АТР).

Тейлор Фритц во втором круге турнира сошелся с австралийцем Алексеем Попыриным (№103 АТР) и потерпел сенсационное поражение в пяти сетах в матче, который продолжался более четырех часов.

Александр Зверев, в свою очередь, уступил в четырех партиях американцу Майклу Ммо (№107 АТР), который имеет статус лаки-лузера.

Australian Open. Мужчины. Второй круг

Тейлор Фритц (США, 8) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 2:6

Майкл Ммо (США, LL) – Александр Зверев (Германия, 12) – 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2