Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Поставил себе цель – французский за год»

Полузащитник Руслан Малиновский поделился впечатлениями от первых дней жизни в Марселе и рассказал чего ждет от французского этапа в своей карьере.

Как известно, Малиновский на прошлой неделе стал игроком «Марселя» и уже успел провести за новую команду два матча в чемпионате Франции.

– Твоя жизнь во Франции началась очень активно - сразу дебютировал. А вот что касается внефутбольной жизни - уже успел Марсель посмотреть, куда-то сходить?

– Город красивый, море рядом, погода тут очень хорошая, не свойственная для января - 15-18 градусов тепла. Но особо не погуляешь по городу, потому что не дадут.

– Уже узнают?

– Пока нет. Но в Марселе очень любят футбол - когда команда играет, в городе все останавливается. Поэтому все знают футболистов и не сильно дают им погулять. Но, благо, пока еще не сильно обращают внимание.

– Вместе с семьей переехал во Францию?

– Пока нет. Нужно сначала здесь все обустроить, после чего переедет семья. Конечно, все не так просто, ведь провели в Бергамо 3,5 года. Я рад, что был этот период. У нас с Роксаной там много друзей, и вообще за это время там встретил много хороших людей. Поэтому мы не говорим Италии прощай, а лишь до скорой встречи. По возможности, будем в Бергамо приезжать.

– Ты выучил английский язык, когда перешел в «Генк», итальянский – когда в «Аталанту», на очереди французский?

– Да, конечно. Я знаю, что это будет нелегко, но я буду потихоньку учить. Я себе поставил цель за год выучить язык. Думаю, через год я смогу спокойно выражать свои мысли и делиться каким-то мнением после матча уже на французском. Я считаю, что когда ты приезжаешь в страну, в которой планируешь жить какое-то время, то нужно учить язык.

– Чего ожидаешь от нового этапа в карьере?

– Хочу прогрессировать и как можно быстрее адаптироваться, больше играть и приносить пользу команде. Это в любом случае будет какой-то новый толчок в карьере. Сейчас, в 29 лет, я не такой как был три года назад - уже по-другому мыслю, по-другому анализирую и играю. Поэтому считаю, что это самый лучший период для футболиста. Как говорится, в самом соку.