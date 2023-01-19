Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В прессе много всего было»

Полузащитник Руслан Малиновский рассказал о своей аренде во французский «Марсель» из итальянской «Аталанты», а также обстановке внутри провансальцев.

– Всем известно, что в последнее время в «Аталанте» я не получал достаточного количества игровой практики. Чувствовал, что «Марсель» мне может ее дать. Ощущалось, что клуб очень заинтересован в трансфере. И я очень доволен, что получилось его осуществить. Рад здесь оказаться, ведь «Марсель» очень большой клуб во Франции. За эти семь дней, которые я здесь нахожусь, (интервью записано 16 января) уже сумел оценить, насколько в этом клубе все на высоком уровне. Качественная организация всех футбольных процессов, красивый стадион «Велодром», невероятные болельщики. На домашнем матче их было больше 60 тысяч. Это впечатляет. Когда у команды такая поддержка, это о многом говорит.

– Еще летом была информация, что «Марсель» интересуется твоей персоной, почему не удалось осуществить трансфер еще тогда?

– В трансферах всегда есть много нюансов. Нужно понимать, кто из футболистов уйдет, какова ситуация с финансовым фейр-плей. Плюс «Аталанта» еще не была так активна и, возможно, в каких-то моментах не было взаимопонимания с «Марселем». Словом, много факторов, которые не сложились, и переговоры отложили до зимы. Благо, сейчас все произошло быстро, клубы между собой договорились и переговорный процесс не затянулся до конца января.

– Были предложения от других клубов? Доходило до какой-то конкретики?

– В прессе много всего было, но мои агенты вели переговоры только с «Марселем».

– Как тебя встретила команда, с кем из футболистов «Марселя» больше всего общаешься?

– Встретили очень тепло, здесь очень хороший коллектив. Общаюсь со многими. Например, с Сеадом Колашинацом. Дженгиз Ундер – хороший парень. Он в Италии играл, и мы с ним на итальянском очень хорошо общаемся. Жордан Верету тоже в Серии А играл, с ним также часто что-то обсуждаем. В общем, никаких проблем с общением нет.

– Какая обстановка в раздевалке «Марселя», кто лидер команды?

– Каждый из ребят в раздевалке перед игрой что-то говорит. Тренер мотивирует. А лидером команды является Димитри Пайет, которого можно назвать легендой клуба. У него очень большой авторитет в команде. Именно он задает темп, атмосферу в раздевалке, держит коллектив.