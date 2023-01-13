Гол на 100 ударов. Малиновский рассказал о странной просьбе Гасперини

Новичок «Марселя» Руслан Малиновский рассказал, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини просил его меньше бить из-за пределов штрафной.

«Я забил достаточно много голов с дальней дистанции, но Гасперини попросил меня не бить часто издалека, потому что я забиваю гол-два из ста ударов. Но я забивал гораздо чаще.

Последние несколько месяцев в «Аталанте» были непростыми для меня. Переход в «Марсель» – это шаг вперед для меня. Я играл с «Аталантой» в Лиге чемпионов, но ничего не выиграл. Надеюсь, в этом клубе у меня получится», – сказал Малиновский.

Всего за «Аталанту» Руслан Малиновский провел 143 матча, в который забил 30 голов.

Руслан Малиновский уже дебютировал за «Марсель» в поединке чемпионата Франции против «Труа» (2:0). Украинец вышел на поле на 67-й минуте при счете 2:0 и сразу же заработал желтую карточку.