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  4. Гол на 100 ударов. Малиновский рассказал о странной просьбе Гасперини
Франция
13 января 2023, 15:10 | Обновлено 13 января 2023, 15:12
1930
2

Гол на 100 ударов. Малиновский рассказал о странной просьбе Гасперини

Руслан Малиновский отметил, что последние месяцы в «Аталанте» были тяжелыми для него

13 января 2023, 15:10 | Обновлено 13 января 2023, 15:12
1930
2
Гол на 100 ударов. Малиновский рассказал о странной просьбе Гасперини
Твиттер Марселя. Руслан Малиновский

Новичок «Марселя» Руслан Малиновский рассказал, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини просил его меньше бить из-за пределов штрафной.

«Я забил достаточно много голов с дальней дистанции, но Гасперини попросил меня не бить часто издалека, потому что я забиваю гол-два из ста ударов. Но я забивал гораздо чаще.

Последние несколько месяцев в «Аталанте» были непростыми для меня. Переход в «Марсель» – это шаг вперед для меня. Я играл с «Аталантой» в Лиге чемпионов, но ничего не выиграл. Надеюсь, в этом клубе у меня получится», – сказал Малиновский.

Всего за «Аталанту» Руслан Малиновский провел 143 матча, в который забил 30 голов.

Руслан Малиновский уже дебютировал за «Марсель» в поединке чемпионата Франции против «Труа» (2:0). Украинец вышел на поле на 67-й минуте при счете 2:0 и сразу же заработал желтую карточку.

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Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Марсель
Источник Calcio Atalanta
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Комментарии 2
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Vitaliy Korets
30 голів в аталанті. Значиться за 143 матчі наніс 3000 ударів. Більше 20ти за матч. Сильно.
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+1
arrow1418
Це ще не враховуючи те що він зіграв весь матч мабуть разів 20 
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0
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