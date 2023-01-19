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  4. Стефано ПИОЛИ: «Мы должны приложить больше усилий и стать лучше»
Италия
19 января 2023, 05:05 |
29
0

Стефано ПИОЛИ: «Мы должны приложить больше усилий и стать лучше»

Наставник «Милана» – о разгромном поражении от «Интера»

19 января 2023, 05:05 |
29
0
Стефано ПИОЛИ: «Мы должны приложить больше усилий и стать лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче за Суперкубок Италии.

«Я этого не ожидал, я знаю качества своих игроков. Я не привык, что они совершают такие ошибки. Мы должны приложить больше усилий и стать лучше», - сказал Пиоли.

Напомним, ранее «Милан» продлил контракт с полузащитником-легионером.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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