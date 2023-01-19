Италия19 января 2023, 05:05 |
29
0
Стефано ПИОЛИ: «Мы должны приложить больше усилий и стать лучше»
Наставник «Милана» – о разгромном поражении от «Интера»
19 января 2023, 05:05 |
29
0
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче за Суперкубок Италии.
«Я этого не ожидал, я знаю качества своих игроков. Я не привык, что они совершают такие ошибки. Мы должны приложить больше усилий и стать лучше», - сказал Пиоли.
Напомним, ранее «Милан» продлил контракт с полузащитником-легионером.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 20:02 6
Украинский футболист опубликовал первые фото в своем Instagram после трансфера в «Челси»
Футбол | 19 января 2023, 05:00 0
Главные новости за 18 января на Sport.ua
Футбол | 18.01.2023, 19:26
Футбол | 18.01.2023, 05:30
Теннис | 18.01.2023, 23:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2023, 09:51 5
18.01.2023, 10:35 12
18.01.2023, 10:45 9
17.01.2023, 02:39
Баскетбол
17.01.2023, 03:22 10
17.01.2023, 22:01 2
17.01.2023, 15:46