Стефано ПИОЛИ: «Мы должны приложить больше усилий и стать лучше»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:3) в матче за Суперкубок Италии.

«Я этого не ожидал, я знаю качества своих игроков. Я не привык, что они совершают такие ошибки. Мы должны приложить больше усилий и стать лучше», - сказал Пиоли.

Напомним, ранее «Милан» продлил контракт с полузащитником-легионером.