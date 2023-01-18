ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне

Украинский футболист Виктор Цыганков взял с собой свою собаку на презентацию в испанской «Жироне».

Собака по кличке Лаки приняла участие в этом мероприятии. Цыганков поиграл со своим питомцем и мячом.

Отметим, что звездный аргентинский игрок Лионель Месси ранее любил выкладывать ролики со своей собакой по кличке Халк.

К слову, контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо», откуда и перешел Цыганков, получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Ранее Виктор рассказал, когда он сможет дебютировать за новый для себя клуб.

Sembla que La Canya ja té un bon company amb qui jugar… 🥰🐶 Benvingut a Montilivi, Laki! 👋 pic.twitter.com/YBLKeOxeha — Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023