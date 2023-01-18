ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
Украинец поиграл со своим питомцем
Украинский футболист Виктор Цыганков взял с собой свою собаку на презентацию в испанской «Жироне».
Собака по кличке Лаки приняла участие в этом мероприятии. Цыганков поиграл со своим питомцем и мячом.
Отметим, что звездный аргентинский игрок Лионель Месси ранее любил выкладывать ролики со своей собакой по кличке Халк.
К слову, контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо», откуда и перешел Цыганков, получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.
Ранее Виктор рассказал, когда он сможет дебютировать за новый для себя клуб.
Sembla que La Canya ja té un bon company amb qui jugar… 🥰🐶 Benvingut a Montilivi, Laki! 👋 pic.twitter.com/YBLKeOxeha— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023
¡UN LOCO CON HULK! 🐶— TyC Sports (@TyCSports) July 25, 2019
Lionel, Thiago y MATEO se divierten con la redonda en vacaciones ⚽. ¡Te salieron derechos, Leo! 📹 IG: Otro. pic.twitter.com/J1NBETVC9j
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