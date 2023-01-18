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  4. ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
Испания
18 января 2023, 22:05 | Обновлено 18 января 2023, 22:07
2743
9

ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне

Украинец поиграл со своим питомцем

18 января 2023, 22:05 | Обновлено 18 января 2023, 22:07
2743
9
ВИДЕО. В стиле Месси. Цыганков поиграл с собакой на презентации в Жироне
Твиттер Жироны. Виктор Цыганков

Украинский футболист Виктор Цыганков взял с собой свою собаку на презентацию в испанской «Жироне».

Собака по кличке Лаки приняла участие в этом мероприятии. Цыганков поиграл со своим питомцем и мячом.

Отметим, что звездный аргентинский игрок Лионель Месси ранее любил выкладывать ролики со своей собакой по кличке Халк.

К слову, контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. «Динамо», откуда и перешел Цыганков, получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока.

Ранее Виктор рассказал, когда он сможет дебютировать за новый для себя клуб.

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Виктор Цыганков презентация Жирона собака Лионель Месси видео
Источник Twitter
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Комментарии 9
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Gargantua
собака в отборе оказалась посильнее чем Витя в дриблинге ))
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+5
barca_messi
Я теж так грав з собакою.
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0
Nick.Grabowski
Титульний спонсор Жирони Gosbi - це виробник харчування для собак. Тому цілком закономірно, що там собака на презентації.
А Мессі тут ні до чого. Але ж нашим журналістам аби щось написати. 
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0
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etorfine
витька по стопам зозули, скоро сломается, и поедет в 4 лигу Испании 
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-6
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