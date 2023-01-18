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Испания
18 января 2023, 16:08 | Обновлено 18 января 2023, 16:10
2104
2

ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне

Испанский клуб официально презентовал вингера

18 января 2023, 16:08 | Обновлено 18 января 2023, 16:10
2104
2
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Клуб испанской Ла Лиги «Жирона» сегодня официально презентовал Виктора Цыганкова в качестве своего игрока. О переходе украинского вингера из «Динамо» Киев официально сообщили еще вчера, 17 января.

В составе «Жироны» 25-летний Цыганков будет выступать под 8-м номером:

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Виктор Цыганков Жирона видео
Источник ФК Жирона
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20052011
Какая разница под каким номером банку греть? Слаб он и для этой команды и тем более для этого чемпионата. Одно хорошо - от ж..да,  жлоба и коррупционера ушел. Суркисов - на нары!
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0
Хутин Пуйло
TsyHankov, мля...
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