Испания18 января 2023, 16:08 | Обновлено 18 января 2023, 16:10
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ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
Испанский клуб официально презентовал вингера
18 января 2023, 16:08 | Обновлено 18 января 2023, 16:10
2104
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Клуб испанской Ла Лиги «Жирона» сегодня официально презентовал Виктора Цыганкова в качестве своего игрока. О переходе украинского вингера из «Динамо» Киев официально сообщили еще вчера, 17 января.
В составе «Жироны» 25-летний Цыганков будет выступать под 8-м номером:
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Комментарии 2
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Какая разница под каким номером банку греть? Слаб он и для этой команды и тем более для этого чемпионата. Одно хорошо - от ж..да, жлоба и коррупционера ушел. Суркисов - на нары!
TsyHankov, мля...
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