ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне

Клуб испанской Ла Лиги «Жирона» сегодня официально презентовал Виктора Цыганкова в качестве своего игрока. О переходе украинского вингера из «Динамо» Киев официально сообщили еще вчера, 17 января.

В составе «Жироны» 25-летний Цыганков будет выступать под 8-м номером: