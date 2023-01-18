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  4. Марта КОСТЮК: «Матч с Пегулой будет непростым для нас обеих»
Australian Open
18 января 2023, 13:47 | Обновлено 18 января 2023, 14:06
813
1

Марта КОСТЮК: «Матч с Пегулой будет непростым для нас обеих»

Украинская теннисистка – о выходе в третий раунд Australian Open

18 января 2023, 13:47 | Обновлено 18 января 2023, 14:06
813
1
Марта КОСТЮК: «Матч с Пегулой будет непростым для нас обеих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала уверенную победу над австралийкой Оливией Гадеки во втором раунде Australian Open (6:2, 6:1).

«В конце матча начался небольшой дождь и я сказала себе, что должна поскорее закончить эту встречу. Если бы я затянула хотя бы на один гейм, то не простила бы себе.

На самом деле, я не знала, чего ожидать от Оливии, потому что никогда не бывала с ней ни на одном турнире. Я не видела ее матч первого круга, но готовилась к этому поединку в стандартном режиме. Я пыталась играть надежно, думаю, у меня это получилось. Спасибо публике за поддержку, хоть я и обыграла австралийку.

Довольна ли я уровнем своего тенниса в Австралии? Если честно, то да. Чувствую себя довольно неплохо, проблем со здоровьем нет. Хотя это первый месяц сезона, так и должно быть (смеется - прим). Сейчас я наслаждаюсь тем, что люблю больше всего на глазах лучшей публики.

Что касается следующего матча с Джессикой Пегулой, то мы играли в Цинциннати (7:6, 1:6, 2:6). Думаю, она одна из лучших теннисисток на данный момент, рейтинг это показывает. Но я считаю, что это будет непростой матч для нас обеих. Попытаюсь показать хорошую игру, надеюсь меня придут поддержать», – сказала Костюк.

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Марта Костюк Оливия Гадеки Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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sirjoga
Наперед прораховує, ох і талановита
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