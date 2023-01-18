В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
Денис Кудла выиграл у Романа Сафиуллина
Американский теннисист Денис Кудла (АТР 108) в первом раунде Australian Open 2023 в четырех сетах обыграл Романа Сафиуллина (АТР 97) из рф в четырех сетах за 3 часа и 5 минут.
Australian Open 2023. Первый раунд
Денис Кудла (США) [LL] – Роман Сафиуллин – 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3
Отметим, что 30-летний Кудла родился в Киеве. В возрасте одного года его семья переехала в США, а точнее в город Фэрфакс.
Интересно, что Денис получил статус лаки-лузера после поражение в финале квалификации к АО. Он уступил украинскому теннисисту Алексею Крутых.
В 1/32 финала Денис сыграет с Уго Умбером из Франции.
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