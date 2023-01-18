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Australian Open
18 января 2023, 11:35 | Обновлено 18 января 2023, 11:37
646
0

В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023

Денис Кудла выиграл у Романа Сафиуллина

18 января 2023, 11:35 | Обновлено 18 января 2023, 11:37
646
0
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Кудла

Американский теннисист Денис Кудла (АТР 108) в первом раунде Australian Open 2023 в четырех сетах обыграл Романа Сафиуллина (АТР 97) из рф в четырех сетах за 3 часа и 5 минут.

Australian Open 2023. Первый раунд

Денис Кудла (США) [LL] – Роман Сафиуллин – 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3

Отметим, что 30-летний Кудла родился в Киеве. В возрасте одного года его семья переехала в США, а точнее в город Фэрфакс.

Интересно, что Денис получил статус лаки-лузера после поражение в финале квалификации к АО. Он уступил украинскому теннисисту Алексею Крутых.

В 1/32 финала Денис сыграет с Уго Умбером из Франции.

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Денис Кудла Роман Сафиуллин Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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