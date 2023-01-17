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  4. Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл
Australian Open
17 января 2023, 14:46 |
1327
3

Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл

Камилла ничего об этом не знает

17 января 2023, 14:46 |
1327
3
Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл
Getty Images/Global Images Ukraine. Камилла Рахимова

Российская теннисистка Камилла Рахимова, которая выступает под нейтральным флагом на Australian Open, прокомментировала скандальный эпизод, который случился в матче первого круга против украинки Катерины Байндль.

Во время матча группа молодых людей вывесила флаг россии, который было видно во время трансляции.

«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. Во время матча какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой.

Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения.

Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация», – написала Рахимова в инстаграме.

Со вторника организаторы запретили проносить флаги рф и рб на трибуны.

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Источник Instagram
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Комментарии 3
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Elis
То озвуч свою позицію чітко і зрозуміло і всі питання відпадуть.
Вчора саме розмовляла з подругою, що людина не обирає національність, з якою їй народитись, але завжди обирає як діяти. Але якщо вже тобі так не пощастило з національністю і країною народження, то не пхай голову в пісок, чітко виступай проти. Їх голос мав би звучати зараз найгучніше. Але їм бідосям не тільки не пощастило з національністю, а й з тим, що всі поголовно англійську недовчили і питання не розуміють (привіт Рибакіній).
Коротше моє презирство цим безхребетним, які однак наполягають, щоб у світі ссавців їх теж вважали ссавцями. 
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+3
shoko
Я не я  - корова не моя... Як вони вже задовбали оціми своїми петляннями..
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+3
GloryUkraine
Рашистське гімно.
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+2
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