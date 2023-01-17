Рахимова прокомментировала скандальное появление флага рф на матче с Байндл

Российская теннисистка Камилла Рахимова, которая выступает под нейтральным флагом на Australian Open, прокомментировала скандальный эпизод, который случился в матче первого круга против украинки Катерины Байндль.



Во время матча группа молодых людей вывесила флаг россии, который было видно во время трансляции.



«Я бы хотела пояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моем вчерашнем матче на Australian Open. Во время матча какие-то люди (зрители) были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой.



Я приехала на Australian Open, чтобы выступать как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Нас с командой обвинили в том, что чрезвычайно далеко от правды и никак не отражает наши убеждения.



Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация», – написала Рахимова в инстаграме.



Со вторника организаторы запретили проносить флаги рф и рб на трибуны.