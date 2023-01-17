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Australian Open
17 января 2023, 05:47 | Обновлено 17 января 2023, 06:01
144
0

Флаги рф и рб запрещены на Australian Open

Вступил в силу запрет

17 января 2023, 05:47 | Обновлено 17 января 2023, 06:01
144
0
Флаги рф и рб запрещены на Australian Open
Twitter

Организаторы Australian Open официально запретили приносит на матчи турнира флаги стран-агрессоров – рф и беларуси.

В релизе оргкомитета сказано, что первоначально болельщики имели право проносить флаги на трибуны, но им было запрещено ими использовать, чтобы создавать помехи.

«Вчера имел место инцидент, когда флаг разместили на трибунах. Запрет вступает в силу немедленно», – резюмировано в пресс-релизе.

Как известно, в первый день Australian Open рашистский флаг появился на трибунах во время матча между украинкой Катериной Байндл и камиллой рахимовой от рф, что вызвало недовольство болельщиков из Украины.

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Источник Sport.ua
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