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Англия
17 января 2023, 14:15 | Обновлено 17 января 2023, 14:17
349
0

Юрген КЛОПП: «Наша ситуация как сломанная нога»

Немецкий наставник – о положении «Ливерпуля»

17 января 2023, 14:15 | Обновлено 17 января 2023, 14:17
349
0
Юрген КЛОПП: «Наша ситуация как сломанная нога»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил турнирную ситуацию, в которой оказались его подопечные в нынешнем сезоне.

«Наша ситуация в «Ливерпуле» похожа на сломанную ногу. Порой тебе нужно несколько недель или месяцев, чтобы быть готовым. Я не так часто оказывался в подобной ситуации, но смотрю футбол дольше, чем тренирую, и точно знаю, как это работает, когда что-то идёт не так. Есть список вещей, через которые вы проходите, и одна из них заключается в том, что игроки больше не слушают тренера.

В Германии мы говорим, что менеджер больше не доводит свои мысли до команды. Понимаю, что иногда это так и выглядит, но это не так. Вы можете вычеркнуть это из списка. В любом случае, очень важно, чтобы мы изменили это немедленно», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» занимает в турнирной таблице АПЛ девятое место с 28-ю очками после 18 матчей.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не намерен покидать «Ливерпуль».

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Юрген Клопп Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник ESPN
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