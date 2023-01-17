Клопп не намерен уходить из Ливерпуля

У главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа нет планов покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Твиттере.

Инсайдер утверждает, что у Клоппа сохраняется полная поддержка со стороны клубного руководства, несмотря на неудачный сезон в исполнении команды. Ко всему прочему, «красные» этой зимой новые трансферы не планируют.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает девятое место с 28-ю очками после 18-ти матчей.