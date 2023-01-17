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Англия
17 января 2023, 04:31 | Обновлено 17 января 2023, 04:40
97
0

Клопп не намерен уходить из Ливерпуля

Немец связывает будущее с мерсисайдцами

17 января 2023, 04:31 | Обновлено 17 января 2023, 04:40
97
0
Клопп не намерен уходить из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

У главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа нет планов покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Твиттере.

Инсайдер утверждает, что у Клоппа сохраняется полная поддержка со стороны клубного руководства, несмотря на неудачный сезон в исполнении команды. Ко всему прочему, «красные» этой зимой новые трансферы не планируют.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает девятое место с 28-ю очками после 18-ти матчей.

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Источник Sport.ua
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