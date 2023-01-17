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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 03:00 | Обновлено 17 января 2023, 03:09
54
0

Александр СВАТОК: «Идет большая нагрузка на тренировках»

Капитан «Днепра-1» – о текущей подготовке коллектива

17 января 2023, 03:00 | Обновлено 17 января 2023, 03:09
54
0
Александр СВАТОК: «Идет большая нагрузка на тренировках»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Защитник и капитан команды «Днепр-1» Александр Сваток после спарринга с «Пахтакором» (3:0) прокомментировал нынешний сбор, который подопечные Александра Кучера проводят в Турции.

– Александр, позади два матча подряд и неделя работы. Какие от этого впечатления?

– Немножко накапливается усталость, ведь играем под нагрузками, поэтому иногда допускаем детские ошибки. Однако это все понятно, ведь сейчас сборы. Надо не расслабляться и работать дальше.

– Как на сборах команда готовится к спаррингам? Есть ли какое-нибудь изучение соперника, или все это идет, как часть тренировочного процесса?

– Перед матчем тренер нам говорит о том, какие у соперника сильные стороны и на кого из игроков следует обратить внимание.

– Время идет и есть ли уже мысли о первых официальных матчах года, какими будут игры с АЕКом в Лиге Конференций?

– Нет, пока у нас день за днем идет большая нагрузка на тренировках, мы на этом сосредоточены, так что сейчас еще рано думать о том, что будет через несколько недель.

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Днепр-1 Александр Сваток
Источник СК Днепр-1
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