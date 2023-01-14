Украина. Премьер лига14 января 2023, 17:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт со своим капитаном
Сваток продлил соглашение с клубом еще на 3 года
14 января 2023, 17:15 |
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Украинский футбольный клуб «Днепр-1» официально объявил о продлении контракта со своим капитаном Александрос Сватком.
Новое соглашение с 28-летним защитником на 3 года.
Отметим, что в декабре 2022 года ходили слухи, что футболист может покинуть днепровский клуб, однако этого не случилось.
Сваток перешел в «Днепр-1» в январе 2020 года из хорватского «Хайдука». Ранее он также выступал за «Днепр, Волынь» и луганскую «Зарю».
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