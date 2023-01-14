Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт со своим капитаном
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 17:15 |
1235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт со своим капитаном

Сваток продлил соглашение с клубом еще на 3 года

14 января 2023, 17:15 |
1235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт со своим капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» официально объявил о продлении контракта со своим капитаном Александрос Сватком.

Новое соглашение с 28-летним защитником на 3 года.

Отметим, что в декабре 2022 года ходили слухи, что футболист может покинуть днепровский клуб, однако этого не случилось.

Сваток перешел в «Днепр-1» в январе 2020 года из хорватского «Хайдука». Ранее он также выступал за «Днепр, Волынь» и луганскую «Зарю».

По теме:
ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье
Днепр-1 хочет за Довбика 10 млн евро, варианты меньше не рассматривает
Галатасарай контактирует с агентами Довбика
Александр Сваток Днепр-1 продление контракта
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Другие виды | 14 января 2023, 01:58 0
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову

Главные новости на Sport.ua за 13 января

Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Футбол | 14 января 2023, 10:09 53
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне

Вингер «Динамо» перейдет летом свободным агентом

Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Футбол | 14.01.2023, 16:25
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Ман Юнайтед оформил невероятный камбек в дерби с Ман Сити
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Футбол | 14.01.2023, 18:32
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Футбол | 13.01.2023, 20:51
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
«Ты променял Ferrari на Renault Twingo». Шакира жестко задела Пике
12.01.2023, 21:09 8
Футбол
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 17
Футбол
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
13.01.2023, 10:54
Теннис
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
12.01.2023, 17:52 4
Война
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
12.01.2023, 20:36 12
Футбол
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
13.01.2023, 02:35 16
Футбол
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
13.01.2023, 22:40 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности