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  4. Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Украина. Премьер лига
05 октября 2022, 05:40 | Обновлено 05 октября 2022, 05:44
997
0

Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана

По данным Игоря Бурбаса, Александр Сваток ведет переговоры с другими клубами

05 октября 2022, 05:40 | Обновлено 05 октября 2022, 05:44
997
0
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
СК Днепр-1. Александр Сваток

Клуб «Днепр-1» рискует зимой потерять своего капитана, поскольку в декабре у Александра Сватка завершает контракт.

Следовательно, без пяти минут свободный агент уже сейчас ведет переговоры с другими клубами. Это представители Польши, Венгрии и американской MLS. Все они заинтересованы в бесплатном трансфере, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Сам игрок склоняется к тому, чтоб остаться в Европе. Несмотря на то, что за океаном готовы утроить его нынешнюю зарплату.

«Днепр-1» следит за этой ситуацией, но уже несколько месяцев не может прийти к соглашению о новом соглашении с капитаном.

В нынешнем сезоне 28-летний Сваток провел 7 матчей и забил 1 гол, учитывая еврокубки.

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Александр Сваток Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Игорь Бурбас
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