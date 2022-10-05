Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана

Клуб «Днепр-1» рискует зимой потерять своего капитана, поскольку в декабре у Александра Сватка завершает контракт.

Следовательно, без пяти минут свободный агент уже сейчас ведет переговоры с другими клубами. Это представители Польши, Венгрии и американской MLS. Все они заинтересованы в бесплатном трансфере, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Сам игрок склоняется к тому, чтоб остаться в Европе. Несмотря на то, что за океаном готовы утроить его нынешнюю зарплату.

«Днепр-1» следит за этой ситуацией, но уже несколько месяцев не может прийти к соглашению о новом соглашении с капитаном.

В нынешнем сезоне 28-летний Сваток провел 7 матчей и забил 1 гол, учитывая еврокубки.