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  4. СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»
Лига конференций
15 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:39
91
0

СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»

Капитан СК «Днепр-1» – о победе над «Аполлоном»

15 сентября 2022, 23:38 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:39
91
0
СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»
СК Днепр-1. Александр Сваток

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал первую победу своего клуба в еврокубках, которую спортклубовцы одержали в гостевом поединке группового раунда Лиги конференций над кипрским «Аполлоном» (3:1).

– Очень эмоциональный получился матч. Сами ожидали, что все так выйдет?
– Честно говоря, не ожидали. Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, потому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!

– Ты последние матчи проводил через боли и травмы. Как себя чувствуешь?
– Когда ты выходишь играть, то уже никого не интересует, что там у тебя болит или не болит. Если ты готов играть и уже вышел на поле, нужно показывать максимально все, на что ты способен.

– Как после этой победы оценишь турнирные перспективы команды?
– Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру.

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Источник СК Днепр-1
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