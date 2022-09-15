СВАТОК: «Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны»

Капитан СК «Днепр-1» Александр Сваток прокомментировал первую победу своего клуба в еврокубках, которую спортклубовцы одержали в гостевом поединке группового раунда Лиги конференций над кипрским «Аполлоном» (3:1).

– Очень эмоциональный получился матч. Сами ожидали, что все так выйдет?

– Честно говоря, не ожидали. Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, потому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!

– Ты последние матчи проводил через боли и травмы. Как себя чувствуешь?

– Когда ты выходишь играть, то уже никого не интересует, что там у тебя болит или не болит. Если ты готов играть и уже вышел на поле, нужно показывать максимально все, на что ты способен.

– Как после этой победы оценишь турнирные перспективы команды?

– Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру.