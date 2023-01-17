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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 01:15 | Обновлено 17 января 2023, 01:24
41
0

С утра до вечера. Динамо продолжает втягиваться в предсезонку

Бело-синие вскоре покинут Украину

17 января 2023, 01:15 | Обновлено 17 января 2023, 01:24
41
0
С утра до вечера. Динамо продолжает втягиваться в предсезонку
ФК Динамо Киев

Главная команда киевского «Динамо» продолжает на клубной базе проводить втягивающую работу перед основной частью предсезонной подготовки. Она, как известно, пройдет у динамовцев в Турции, куда команда возьмет курс 20 января.

Подопечные Мирчи Луческу работают в режиме то одного, то двух занятий, собираюсь вместе утром.

Как информирует клубная пресс-служба, к примеру, на вторник, 17 января, запланирована утренняя работа в зале и тренировка, а на следующий день динамовцы должны будут провести две тренировки: с утра, чему будет предшествовать работа в зале, и вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Динамо» уже нашли замену Виктору Цыганкову, который вскоре должен стать игроком испанской «Жироны».

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Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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