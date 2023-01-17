С утра до вечера. Динамо продолжает втягиваться в предсезонку

Главная команда киевского «Динамо» продолжает на клубной базе проводить втягивающую работу перед основной частью предсезонной подготовки. Она, как известно, пройдет у динамовцев в Турции, куда команда возьмет курс 20 января.

Подопечные Мирчи Луческу работают в режиме то одного, то двух занятий, собираюсь вместе утром.

Как информирует клубная пресс-служба, к примеру, на вторник, 17 января, запланирована утренняя работа в зале и тренировка, а на следующий день динамовцы должны будут провести две тренировки: с утра, чему будет предшествовать работа в зале, и вечером.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Динамо» уже нашли замену Виктору Цыганкову, который вскоре должен стать игроком испанской «Жироны».