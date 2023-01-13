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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 11:56 | Обновлено 13 января 2023, 12:28
747
1

ФОТО. Пока без Луческу. Динамо провело первую тренировку после отпуска

Главный тренер присоединится к команде 20-го января

13 января 2023, 11:56 | Обновлено 13 января 2023, 12:28
747
1
ФОТО. Пока без Луческу. Динамо провело первую тренировку после отпуска
ФК Динамо Киев

12 января основная команда «Динамо» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй половине чемпионата Украины, впервые в новом году собравшись на клубной базе в Вите-Литовской.

В течение двух дней игроки команды проходят традиционное медицинское обследование в клинике «Добробут», а на базе «Динамо» в Вите-Литовской параллельно стартовал тренировочный процесс. В четверг команда провела две тренировки – утреннюю и вечернюю.

Динамовцы работают под руководством ассистентов Мирчи Луческу. Главный тренер «Динамо» пока что руководит процессом дистанционно, находясь на постоянной связи со своими помощниками. Мирча Луческу присоединится к команде 20-го января, в первый день тренировочного сбора в Турции.

В преддверии старта подготовки произошли изменения в тренерском штабе киевлян. В «Динамо» вернулся Александр Шовковский.

В ближайшие дни динамовцы будут работать на клубной базе, а на 20 января планируется выезд на сбор в Турцию, где команда продолжит подготовку.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы фото Мирча Луческу Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
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