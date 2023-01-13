ФОТО. Пока без Луческу. Динамо провело первую тренировку после отпуска

12 января основная команда «Динамо» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй половине чемпионата Украины, впервые в новом году собравшись на клубной базе в Вите-Литовской.



В течение двух дней игроки команды проходят традиционное медицинское обследование в клинике «Добробут», а на базе «Динамо» в Вите-Литовской параллельно стартовал тренировочный процесс. В четверг команда провела две тренировки – утреннюю и вечернюю.



Динамовцы работают под руководством ассистентов Мирчи Луческу. Главный тренер «Динамо» пока что руководит процессом дистанционно, находясь на постоянной связи со своими помощниками. Мирча Луческу присоединится к команде 20-го января, в первый день тренировочного сбора в Турции.

В преддверии старта подготовки произошли изменения в тренерском штабе киевлян. В «Динамо» вернулся Александр Шовковский.



В ближайшие дни динамовцы будут работать на клубной базе, а на 20 января планируется выезд на сбор в Турцию, где команда продолжит подготовку.