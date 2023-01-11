Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шовковский подписал контракт с Динамо, вошел в штаб Луческу
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 14:45 |
381
0

ВИДЕО. Шовковский подписал контракт с Динамо, вошел в штаб Луческу

Клуб поприветствовал легендарного в прошлом кипера

11 января 2023, 14:45 |
381
0
ВИДЕО. Шовковский подписал контракт с Динамо, вошел в штаб Луческу
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Официальный сайт «Динамо» поприветствовал легендарного вратаря Александра Шовковского, который вернулся в киевскую команду и будет помогать наставнику Мирче Луческу.

Новый ассистент главного тренера начнет работу с 12 января, а контракт действует до лета 2024 года.

Шовковский последнее время работал в тренерском штабе сборной Украины, помогая сперва Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову, но контракт специалиста с УАФ завершился 31 декабря.

По теме:
Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Динамо усилит луганскую Зарю
СУРКИС: «Кто возглавит сборную? Я не влияю на назначение тренера»
Источник: португальский гранд заинтересован в услугах Цыганкова
Динамо Киев Александр Шовковский Мирча Луческу
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Бокс | 11 января 2023, 01:35 0
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту

Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Футбол | 10 января 2023, 16:22 6
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро
Шахтер все-таки может получить за Мудрика около 100 млн евро

Вопрос упирается в структуру платежей

Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Теннис | 11.01.2023, 09:29
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Упустила победу. Снигур проиграла восходящей звезде чешского тенниса
Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
Футбол | 11.01.2023, 12:53
Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
Будет дебют? Малиновский попал в заявку на матч Марселя в чемпионате
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Футбол | 10.01.2023, 20:11
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
11.01.2023, 05:25
Футбол
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
10.01.2023, 17:11 12
Футбол
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
09.01.2023, 17:15 21
Футбол
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
ВИДЕО. В москве большой пожар. Обрушилась крыша, тушит авиация
10.01.2023, 20:59 1
Война
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
Усик избавился от обязательства. В IBF приняли решение
10.01.2023, 05:29
Бокс
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности