Украина. Премьер лига11 января 2023, 14:45 |
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ВИДЕО. Шовковский подписал контракт с Динамо, вошел в штаб Луческу
Клуб поприветствовал легендарного в прошлом кипера
11 января 2023, 14:45 |
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Официальный сайт «Динамо» поприветствовал легендарного вратаря Александра Шовковского, который вернулся в киевскую команду и будет помогать наставнику Мирче Луческу.
Новый ассистент главного тренера начнет работу с 12 января, а контракт действует до лета 2024 года.
Шовковский последнее время работал в тренерском штабе сборной Украины, помогая сперва Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову, но контракт специалиста с УАФ завершился 31 декабря.
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