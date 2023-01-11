ВИДЕО. Шовковский подписал контракт с Динамо, вошел в штаб Луческу

Официальный сайт «Динамо» поприветствовал легендарного вратаря Александра Шовковского, который вернулся в киевскую команду и будет помогать наставнику Мирче Луческу.

Новый ассистент главного тренера начнет работу с 12 января, а контракт действует до лета 2024 года.

Шовковский последнее время работал в тренерском штабе сборной Украины, помогая сперва Андрею Шевченко, а затем Александру Петракову, но контракт специалиста с УАФ завершился 31 декабря.