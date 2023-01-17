ВИДЕО. Кадис и Эльче разошлись миром в последнем матче 17-го тура

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Кадис» сыграл вничью с «Эльче» (1:1).

Сначала у хозяев забил Бриан Окампо, а затем у гостей отличился Эсекьель Понсе.

Оба клуба входят в зону вылета. «Кадис» занимает 18-е место (16 очков). «Эльче» идет без побед на последней 20-й позиции (5 очков).

Ла Лига. 17-й тур, 16 января

Кадис – Эльче – 1:1

Голы: Окампо, 7 – Понсе, 81