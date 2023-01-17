Испания17 января 2023, 00:59 | Обновлено 17 января 2023, 01:12
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ВИДЕО. Кадис и Эльче разошлись миром в последнем матче 17-го тура
Битва аутсайдеров Ла Лиги победителя не определила
17 января 2023, 00:59 | Обновлено 17 января 2023, 01:12
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Кадис» сыграл вничью с «Эльче» (1:1).
Сначала у хозяев забил Бриан Окампо, а затем у гостей отличился Эсекьель Понсе.
Оба клуба входят в зону вылета. «Кадис» занимает 18-е место (16 очков). «Эльче» идет без побед на последней 20-й позиции (5 очков).
Ла Лига. 17-й тур, 16 января
Кадис – Эльче – 1:1
Голы: Окампо, 7 – Понсе, 81
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