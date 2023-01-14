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Чемпионат Испании
Кадис
16.01.2023 22:00 - : -
Эльче
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Испания
14 января 2023, 06:40 | Обновлено 14 января 2023, 06:44
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0

Кадис – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок двух аутсайдеров Ла Лиги

14 января 2023, 06:40 | Обновлено 14 января 2023, 06:44
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0
Кадис – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Twitter

16 января на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Эльче». Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Кадис

Клуб редко играет на уровне Ла Лиги. Но сейчас он держится в элитном дивизионе Испании вот уже 3-й сезон кряду. Впрочем, только сразу после долгожданного подъема получились по настоящему серьезные результаты (повторили свой рекорд, взяв 12-е место), после чего скатились до борьбы за выживание. В прошлой темпораде «желтый субмарин» занял крайнюю из «спасительных», 17-ю позицию. И сейчас пытается просто это повторить. Старт был провален, но наставник, Серхио Гонсалес Сориано, знает, как успешно цепляться за очки. Зимой его подопечные смогли хорошо себя проявили. Сначала Лукас Перес перед уходом в «Депортиво» принес ничью с «Альмерией». А в прошлом туре удалось быстро забить на выезде «Валенсии» - и отстояли гандикап на «Месталье». Команда все еще в зоне вылета, но уже 18-я там.

Эльче

Команда поднималась в высший дивизион Испании параллельно с «Кадисом». И даже смогла в прошлом сезоне набрать 42 очка, финишировав на 13-й позиции. Но сейчас, в середине зимы, все еще нет побед. Не помогло ни приглашение нового, достаточно известного и точно талантливого наставника, Пабло Мачина, ни то, что у него было 2 практически полтора месяца для того, чтобы обеспечить прогресс своим подопечным. Наоборот, при нем «зелено-полосатые» не просто не выигрывают (3-0 с «Гвадалахарой» выносим за скобки, ведь это было в кубке, причем в следующем раунде уступили скромной «Сеуте») - у них зимой нет ни очков, ни даже голов. Ладно проиграть 1 из грандов, «Атлетико». Но ведь дальше проиграли 0-1 дома прямому конкуренту, «Селти». Хотя 0 побед и 4 очка после 16 матчей говорят, что ни с кем уже не конкурируют, готовясь к переходу в Сегунду.

Статистика личных встреч

«Эльче» не проигрывал 6 матчей кряду. Но прошлой весной «Кадис» оформил разгромные 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что «Эльче» вдруг поборется - ждем еще 1 победы «желтого субмарина» дома с коэффициентом - 2,04 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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