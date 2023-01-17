Сампдория потерпела поражение от Эмполи. VAR отменил гол на 90+7 минуте

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии «Эмполи» победил «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил защитник Тайронн Эбуэхи.

«Сампдория» сумела отправить мяч в сетке на 90+7 минуте, но судьи после просмотра VAR отменили взятие ворот было.

«Эмполи» набрал 22 очка и занимает 12-е место. «Сампдория» находится в зоне вылета, имея всего 9 очков (19-е место).

Серия А. 18-й тур, 16 января

Эмполи – Сампдория – 1:0

Гол: Эбуэхи, 55

Видеообзор матча