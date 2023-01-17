Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сампдория потерпела поражение от Эмполи. VAR отменил гол на 90+7 минуте
Чемпионат Испании
Кадис
16.01.2023, FT 1 : 1
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 января 2023, 00:40 | Обновлено 17 января 2023, 00:57
61
0

Сампдория потерпела поражение от Эмполи. VAR отменил гол на 90+7 минуте

Клуб из Генуи имеет всего 9 очков и находится в зоне вылета

17 января 2023, 00:40 | Обновлено 17 января 2023, 00:57
61
0
Сампдория потерпела поражение от Эмполи. VAR отменил гол на 90+7 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 18-го тура чемпионата Италии «Эмполи» победил «Сампдорию» со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил защитник Тайронн Эбуэхи.

«Сампдория» сумела отправить мяч в сетке на 90+7 минуте, но судьи после просмотра VAR отменили взятие ворот было.

«Эмполи» набрал 22 очка и занимает 12-е место. «Сампдория» находится в зоне вылета, имея всего 9 очков (19-е место).

Серия А. 18-й тур, 16 января

Эмполи – Сампдория – 1:0

Гол: Эбуэхи, 55

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекьель Понсе (Эльче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Brian Ocampo (Кадис).
По теме:
ВИДЕО. Кадис и Эльче разошлись миром в последнем матче 17-го тура
Днепр-1 – Динамо Тбилиси – 3:3. Видео голов и обзор матча
Гасперини после продажи Малиновского уволил тренера из Салернитаны
Эмполи Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Тайронн Эбуэхи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Футбол | 16 января 2023, 18:01 3
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения

Михаил хочет лично попрощаться с бывшими однокубниками

ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
Футбол | 16 января 2023, 20:36 5
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА

Мхитарян нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом, что не понравилось Азербайджану

ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Футбол | 16.01.2023, 16:28
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал опытного украинского защитника
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Футбол | 16.01.2023, 18:20
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16.01.2023, 17:50
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
16.01.2023, 09:15 5
Футбол
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
16.01.2023, 03:28 11
Теннис
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 3
Теннис
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45 1
Баскетбол
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
15.01.2023, 16:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности