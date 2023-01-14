16 января на «Карло Кастеллани» пройдет матч 18-го тура Серии А, в котором «Эмполи» встретится с «Сампдорией». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Эмполи

Команда не так уж часто играет в Кальчо. И Андреаццоли смог отлично себя проявить, возглавив новичка дивизиона летом 2021-го года и закончив с ним на 14-й позиции. Тем не менее, с Аурелио в межсезонье расстались, сменив его на Дзанетти. Паоло долго не мог что-то весомое показать на новом месте, но к концу осеннего отрезка «синие» разыгрались, одержав ряд побед. Зимой же пока что клуб штампует ничьи, причем на выезде. Сначала, открыв счет уже на 3-й минуте, ограничились 1-1 во Фриули с «Удинезе». А в прошлом туре получилась даже настоящая сенсация. Казалось, что в Риме все идет к ожидаемой победе «Лацио», который минут за 10 до конца вел 2-0. Но гостям хватило времени, чтобы вырвать почетную ничью против «орлов».

Сампдория

Клуб уже в прошлом сезоне неслабо лихорадило. Надежды на то, что Джампаоло, вернувшись в Геную, где когда-то завоевывал пропуск в еврокубки, и сейчас обеспечит прогресс, растаяли. А после тяжелого старта в новом сезоне с Марко расстались. Но и при его преемнике, Станковиче, получалось, мягко говоря, не все. Достаточно сказать, что на затяжной перерыв «Самп» ушел с 1-й победой и 6-ю очками. Но паузу серб, кажется, смог использовать с толком - январь начался с того, что аутсайдер обыграл на выезде середняка, «Сассуоло». Потом, правда, были 0-2, но в воскресенье команда принимала «Наполи», и лидер Серии А явно не мог позволить себе 2-ю осечку кряду. Во многом, именно нынешний поединок и покажет, могут ли претендовать футболисты этого коллектива на выживание.

Статистика личных встреч

«Эмполи» выиграл только 1 матч из 12 последних. А в прошлом сезоне «Сампдория» победила в обоих поединках с общим счетом 5-0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но «Сампдории» критически нужны очки, и она за них будет драться вовсю. Ставим на «итого больше 2,0 голов» с коэффициентом - 1,64 по Parimatch.