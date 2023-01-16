Рейтинг ATP. Крутых сохранил свою позицию, Гаске вернулся в топ-50

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Аделаиде и Окленде.



В Аделаиде неожиданную победу одержал южнокореец Квон Сун-Ву, который выиграл титул в статусе лаки-лузера. Он приблизился к первой полусотне (52), обновив личный рекорд.



В Окленде лучшим стал ветеран мужского тенниса Ришар Гаске. Бывший седьмой номер мирового рейтинга поднялся на 42-ю позицию.



В первой десятке изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга ATP





Лидер украинского тенниса Алексей Крутых сохранил 188-ю позицию, Виталий Сачко немного опустился в рейтинге. Большинство остальных немного добавило, но изменения незначительные.



Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP