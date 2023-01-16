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  4. Рейтинг ATP. Крутых сохранил свою позицию, Гаске вернулся в топ-50
ATP
16 января 2023, 08:30 |
159
0

Рейтинг ATP. Крутых сохранил свою позицию, Гаске вернулся в топ-50

Квон Сун-Ву обновил личное достижение

16 января 2023, 08:30 |
159
0
Рейтинг ATP. Крутых сохранил свою позицию, Гаске вернулся в топ-50
ATP. Алексей Крутых

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Аделаиде и Окленде.

В Аделаиде неожиданную победу одержал южнокореец Квон Сун-Ву, который выиграл титул в статусе лаки-лузера. Он приблизился к первой полусотне (52), обновив личный рекорд.

В Окленде лучшим стал ветеран мужского тенниса Ришар Гаске. Бывший седьмой номер мирового рейтинга поднялся на 42-ю позицию.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP



Лидер украинского тенниса Алексей Крутых сохранил 188-ю позицию, Виталий Сачко немного опустился в рейтинге. Большинство остальных немного добавило, но изменения незначительные.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Источник Sport.ua
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