Рейтинг ATP. Крутых сохранил свою позицию, Гаске вернулся в топ-50
Квон Сун-Ву обновил личное достижение
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP 250 в Аделаиде и Окленде.
В Аделаиде неожиданную победу одержал южнокореец Квон Сун-Ву, который выиграл титул в статусе лаки-лузера. Он приблизился к первой полусотне (52), обновив личный рекорд.
В Окленде лучшим стал ветеран мужского тенниса Ришар Гаске. Бывший седьмой номер мирового рейтинга поднялся на 42-ю позицию.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Лидер украинского тенниса Алексей Крутых сохранил 188-ю позицию, Виталий Сачко немного опустился в рейтинге. Большинство остальных немного добавило, но изменения незначительные.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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