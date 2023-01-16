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  4. РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Сборная УКРАИНЫ
16 января 2023, 07:52 |
2300
1

РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году

Михаил уже тогда равнялся на лучших футболистов мира

16 января 2023, 07:52 |
2300
1
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Второго сентября 2011 года сборная Украины под руководством Олега Блохина провела товарищеский матч против команды Уругвая в Харькове.

Украинцы дважды лидировали в счете, но в итоге уступили со счетом 2:3.

Любопытно, что в том матче можно было увидеть и совсем юного Михаила Мудрика. Он с командой детей выводил сборную Уругвая на поле перед стартом матча. На фото ниже он стоит возле Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, которые за два месяца до этого выиграли с командой Кубок Америки.

Отметим, что в воскресенье Мудрик стал игроком лондонского «Челси», побив трансферный рекорд для украинских футболистов.

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сборная Украины по футболу сборная Уругвая по футболу товарищеские матчи Михаил Мудрик Эдинсон Кавани Луис Суарес
Источник Twitter
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luceorius
 Оце так ретро! Пройдуть роки і всім трьом чи навіть чотирьом ( хто цей підліток під номером 10? ) буде про що згадати. Респект Sport UA!
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