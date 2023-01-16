РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году

Второго сентября 2011 года сборная Украины под руководством Олега Блохина провела товарищеский матч против команды Уругвая в Харькове.



Украинцы дважды лидировали в счете, но в итоге уступили со счетом 2:3.



Любопытно, что в том матче можно было увидеть и совсем юного Михаила Мудрика. Он с командой детей выводил сборную Уругвая на поле перед стартом матча. На фото ниже он стоит возле Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, которые за два месяца до этого выиграли с командой Кубок Америки.



Отметим, что в воскресенье Мудрик стал игроком лондонского «Челси», побив трансферный рекорд для украинских футболистов.