«Он согревает сердца фанатов». Ярмоленко остается в Аль-Айне?

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заявил, что фанаты «Аль-Айна» одобряют игру капитана сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко:

«Похоже, что Ярмоленко в последнее время заслужил одобрение болельщиков «Аль-Айна», так как большинство из них позитивно реагируют, когда переговоры с любым игроком на его замену терпят неудачу.

До конца трансферного окна осталось 24 дня, а Ярмоленко продолжает на данный момент согревать сердца фанов клуба, играя в стартовом составе Аль-Айна».

Интересно, что ранее Мохаммед Хамад заявлял, что Ярмоленко находится в шорт-листе «Шахтера» из-за ухода Михаила Мудрика.

Отметим, что контракт Ярмоленко с командой украинского специалиста Сергея Реброва действителен до конца сезона 2022/23. В активе Андрея 15 матчей за клуб в текущем сезоне, в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.