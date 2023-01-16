«Он согревает сердца фанатов». Ярмоленко остается в Аль-Айне?
Мохаммед Хамад поделился инсайдом по игроку «Аль-Айна»
Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад заявил, что фанаты «Аль-Айна» одобряют игру капитана сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко:
«Похоже, что Ярмоленко в последнее время заслужил одобрение болельщиков «Аль-Айна», так как большинство из них позитивно реагируют, когда переговоры с любым игроком на его замену терпят неудачу.
До конца трансферного окна осталось 24 дня, а Ярмоленко продолжает на данный момент согревать сердца фанов клуба, играя в стартовом составе Аль-Айна».
Интересно, что ранее Мохаммед Хамад заявлял, что Ярмоленко находится в шорт-листе «Шахтера» из-за ухода Михаила Мудрика.
Отметим, что контракт Ярмоленко с командой украинского специалиста Сергея Реброва действителен до конца сезона 2022/23. В активе Андрея 15 матчей за клуб в текущем сезоне, в которых он отметился четырьмя голами и тремя ассистами.
يبدو ان أندري يارمولينكو نال رضى الأمة العيناوية مؤخراً، حيث ان هناك سعادة كبيرة ترافق مجموعة كبيرة من مشجعي الفريق عند فشل المفاوضات مع اي لاعب بديل له— محمد حمد (@TheCriticMoe) January 15, 2023
المتبقي 24 يوماً على أنتهاء الشتوية، و أندري يارمولينكو مستمر حتى اللحظة اساسياً في العين ليثلج صدر شريحة كبيرة من المشجعين pic.twitter.com/DtuH929596
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