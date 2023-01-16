Англия16 января 2023, 04:04 |
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Ньюкасл – Фулхэм – 1:0. Фейл Митровича во время пенальти. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
16 января 2023, 04:04 |
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В воскресенье, 20 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».
Чемпионат Англии по футболу. 15 января
АПЛ. 20-й тур
«Ньюкасл» – «Фулхэм» – 1:0
Гол: Исак, 89
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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