В воскресенье, 20 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Чемпионат Англии по футболу. 15 января

АПЛ. 20-й тур

«Ньюкасл» – «Фулхэм» – 1:0

Гол: Исак, 89