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Ньюкасл
15.01.2023, FT 1 : 0
Фулхэм
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Англия
16 января 2023, 04:04 |
120
0

Ньюкасл – Фулхэм – 1:0. Фейл Митровича во время пенальти. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

16 января 2023, 04:04 |
120
0
Ньюкасл – Фулхэм – 1:0. Фейл Митровича во время пенальти. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

В воскресенье, 20 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Чемпионат Англии по футболу. 15 января

АПЛ. 20-й тур

«Ньюкасл» – «Фулхэм» – 1:0

Гол: Исак, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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