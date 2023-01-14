15 января на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб сейчас не на словах, а на деле заставляет говорить о своем величии. Все-таки рецепт успеха прост даже в условиях Английской Премьер-Лиги: наличие владельца с неограниченными финансовыми возможностями, толковый менеджмент, что способен конвертировать это в подписание перспективных игроков, и талантливый тренер. Все это появилось у «сорок» за последний год с хвостиком. В итоге команда, что прошлой зимой стояла на вылет, сейчас стала сенсацией №1 в АПЛ. Она уверенно держится над грандами типа «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», не говоря уже о «Челси». Именно «черно-белые» остановили победное шествие «Арсенала», не пропустив от лидирующих в дивизионе «канониров». Да, после этого был шок в виде 1-2 от «Шеффилд Уэнсдей», но, похоже, Хау был не прочь избавиться от нагрузки. Еще пол сезона, и нужно сохранять нынешнее 3-е место в турнирной таблице, на что уйдет масса сил.

Фулхэм

Команда годами регулярно то поднималась из Чемпионшипа, то, через год, падала в него - в общем, типичный «лифт». И, конечно же, задачей Марку Силвы был не очередной подъем в АПЛ - это уже воспринималось как «обязательная программа». Португалец должен был остаться в «дачниками» в «вышке», и уже сейчас, в разгар зимы, можно говорить, что он этого добился. Новичок играет ярко и набирает очки регулярно. В том числе получилось не сбавить обороты и после затяжной паузы - зиму начали с серии побед. Возможно, на «Крейвен Коттедж» и правда не довольствуются достигнутым, и правда решили попробовать замахнуться на борьбу за еврокубки? Хотя сейчас, конечно, неделя крайне насыщенная, и банально может не хватить сил...

Статистика личных встреч.

«Ньюкасл» не проигрывает 5 матчей кряду. На этом отрезке было «сороками» выиграно трижды, в том числе и в октябре, когда они оформили 4-1 в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что у «Ньюкасла» больше мотивации и класса. Согласимся с тем, что тут должен победить принимающий клуб при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,97 по Parimatch.