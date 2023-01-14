Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
15.01.2023 16:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2023, 05:25 | Обновлено 14 января 2023, 05:28
13
0

Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Сороки» уверенно держаться в топ-3 АПЛ

14 января 2023, 05:25 | Обновлено 14 января 2023, 05:28
13
0
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter

15 января на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

Клуб сейчас не на словах, а на деле заставляет говорить о своем величии. Все-таки рецепт успеха прост даже в условиях Английской Премьер-Лиги: наличие владельца с неограниченными финансовыми возможностями, толковый менеджмент, что способен конвертировать это в подписание перспективных игроков, и талантливый тренер. Все это появилось у «сорок» за последний год с хвостиком. В итоге команда, что прошлой зимой стояла на вылет, сейчас стала сенсацией №1 в АПЛ. Она уверенно держится над грандами типа «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», не говоря уже о «Челси». Именно «черно-белые» остановили победное шествие «Арсенала», не пропустив от лидирующих в дивизионе «канониров». Да, после этого был шок в виде 1-2 от «Шеффилд Уэнсдей», но, похоже, Хау был не прочь избавиться от нагрузки. Еще пол сезона, и нужно сохранять нынешнее 3-е место в турнирной таблице, на что уйдет масса сил.

Фулхэм

Команда годами регулярно то поднималась из Чемпионшипа, то, через год, падала в него - в общем, типичный «лифт». И, конечно же, задачей Марку Силвы был не очередной подъем в АПЛ - это уже воспринималось как «обязательная программа». Португалец должен был остаться в «дачниками» в «вышке», и уже сейчас, в разгар зимы, можно говорить, что он этого добился. Новичок играет ярко и набирает очки регулярно. В том числе получилось не сбавить обороты и после затяжной паузы - зиму начали с серии побед. Возможно, на «Крейвен Коттедж» и правда не довольствуются достигнутым, и правда решили попробовать замахнуться на борьбу за еврокубки? Хотя сейчас, конечно, неделя крайне насыщенная, и банально может не хватить сил...

Статистика личных встреч.

«Ньюкасл» не проигрывает 5 матчей кряду. На этом отрезке было «сороками» выиграно трижды, в том числе и в октябре, когда они оформили 4-1 в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что у «Ньюкасла» больше мотивации и класса. Согласимся с тем, что тут должен победить принимающий клуб при форе «-1 гол» с коэффициентом - 1,97 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси  – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Астон Вилла дома нанесла поражение Лидсу в стартовом матче 20-го тура
Фулхэм Ньюкасл Ньюкасл - Фулхэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Футбол | 13 января 2023, 16:22 5
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность

Футбольная федерация Англии (FA) направила письменное предупреждение защитнику «Арсенала»

ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса
Футбол | 13 января 2023, 20:35 6
ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса
ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса

Николай Чещевой назначен исполнительным директором клуба из Ровно

«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
Футбол | 13.01.2023, 17:27
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.01.2023, 01:30
Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча
Наполи – Ювентус – 5:1. Разгром туринцев. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
Другие виды | 13.01.2023, 14:56
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
13.01.2023, 02:35 16
Футбол
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
ФОТО. Мудрик намекнул на переход в Арсенал
12.01.2023, 15:02 7
Футбол
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 17
Футбол
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
Усиление ВСУ в Соледаре и Бахмуте. Зеленский обсудил ситуацию на фронте
12.01.2023, 17:52 4
Война
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
12.01.2023, 15:29 2
Война
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
Виктор Цыганков и спасительная соломинка
12.01.2023, 12:10 21
Футбол
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
Рупольдинг. Виттоцци выиграла индивидуальную гонку, Джима – 20-я
12.01.2023, 16:55 4
Биатлон
Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam
Лучший камбек в его карьере. Крутых впервые сыграет в основе Grand Slam
12.01.2023, 05:17 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности