Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Голкипер «Арсенал» – об инциденте после матча с «Тоттенхэмом»
Вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл дал оценку поединку чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0) и прокомментировал случившееся после финального свистка, когда один из фанатов ударил его ногой.
«Мы заслужили преимущество в два гола и, возможно, заслуживали большего. В первом тайме мы сыграли так, как хотели, и получили заслуженное преимущество. Сейвы после ударов Сона и Кейна? Это то, для чего я здесь. Тренер также упомянул, что в последних нескольких дерби в северном Лондоне мы не играли всухую, так что это немного зарядило меня.
Инцидент с болельщиком после матча? Фанаты «шпор» подстегивали меня немного на протяжении всей игры, я ответил тем же. Они восприняли это по-спортивному, но один фанат попытался слегка ударить меня по спине. Это позор, потому что в конце концов это всего лишь игра в футбол. Обе группы игроков пытались увести меня, но, к счастью, ничего слишком радикального не произошло. У него кисловатый вкус, но я уверен, что он нам понравится, когда мы вернемся в раздевалку», – рассказал Рамздейл.
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