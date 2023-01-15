Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Англия
15 января 2023, 22:00 | Обновлено 15 января 2023, 22:30
4517
2

Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»

Голкипер «Арсенал» – об инциденте после матча с «Тоттенхэмом»

15 января 2023, 22:00 | Обновлено 15 января 2023, 22:30
4517
2
Эрон РАМЗДЕЙЛ: «Это позор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрон Рамздейл

Вратарь лондонского «Арсенала» Эрон Рамздейл дал оценку поединку чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:0) и прокомментировал случившееся после финального свистка, когда один из фанатов ударил его ногой.

«Мы заслужили преимущество в два гола и, возможно, заслуживали большего. В первом тайме мы сыграли так, как хотели, и получили заслуженное преимущество. Сейвы после ударов Сона и Кейна? Это то, для чего я здесь. Тренер также упомянул, что в последних нескольких дерби в северном Лондоне мы не играли всухую, так что это немного зарядило меня.

Инцидент с болельщиком после матча? Фанаты «шпор» подстегивали меня немного на протяжении всей игры, я ответил тем же. Они восприняли это по-спортивному, но один фанат попытался слегка ударить меня по спине. Это позор, потому что в конце концов это всего лишь игра в футбол. Обе группы игроков пытались увести меня, но, к счастью, ничего слишком радикального не произошло. У него кисловатый вкус, но я уверен, что он нам понравится, когда мы вернемся в раздевалку», – рассказал Рамздейл.

По теме:
АРТЕТА – о Мудрике в Челси: «Горжусь теми игроками, которые у нас есть»
Настоящее ЧП. После матча Тоттенхэм – Арсенал фанат ударил голкипера гостей
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эрон Рамздейл Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм скандал
Источник BBC
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Футбол | 14 января 2023, 23:23 28
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать

По данным Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» уже месяц находится в Испании

Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Футбол | 15 января 2023, 15:07 31
Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»
Алексей АНДРОНОВ: «Мудрик – большой талант, но какие 100 миллионов?»

Российский комментатор шокирован суммой

Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Футбол | 15.01.2023, 16:08
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Владелец Челси: «Мудрик – чрезвычайно интересный талант»
Футбол | 15.01.2023, 16:46
Владелец Челси: «Мудрик – чрезвычайно интересный талант»
Владелец Челси: «Мудрик – чрезвычайно интересный талант»
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Футбол | 15.01.2023, 16:25
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
у чего кисловатый вкус?
Ответить
-1
Дані Рохас
Кисловатый вкус, вы чем там с фанатом занимались?
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 166
Футбол
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
13.01.2023, 19:22 18
Футбол
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
Предупреждение для Зинченко, неудача Шахтера в Лозанне, интерес к Цыганкову
14.01.2023, 01:58
Другие виды
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45
Баскетбол
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
14.01.2023, 15:40 13
Бокс
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
14.01.2023, 18:05 10
Футбол
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности