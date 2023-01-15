Настоящее ЧП. После матча Тоттенхэм – Арсенал фанат ударил голкипера гостей
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По завершению матча 20-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» досталось голкиперу «канониров» Эрону Рамздейлу.
24-летний Рамздейл получил удар ногой от фаната, который перед этим запрыгнул на рекламный щит. Случилось это в тот момент, когда Эрон располагался к фанату спиной. После этого между игроками команд возникла небольшая потасовка, но она быстро сошла на нет.
Как известно, победу в дерби северного Лондона отпраздновал «Арсенал» – 2:0.
В таблице АПЛ «Арсенал» занимает первое место, имея 47 очков. «Тоттенхэм» с 33-мя пунктами находится на пятой позиции.
SPURS FAN KICKED RAMSDALE!!!!! 😳— Barstool Football (@StoolFootball) January 15, 2023
pic.twitter.com/IvwnhLTD7z
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