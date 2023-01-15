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Англия
15 января 2023, 19:39 | Обновлено 15 января 2023, 19:44
1642
0

Грэм ПОТТЕР: «Мудрик – игрок с впечатляющим качеством игры»

Английский специалист – об украинском полузащитнике

15 января 2023, 19:39 | Обновлено 15 января 2023, 19:44
1642
0
Грэм ПОТТЕР: «Мудрик – игрок с впечатляющим качеством игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер дал оценку игровым качествам 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика, который стал игроком «синих», перейдя из донецкого «Шахтера».

«Это молодой игрок с впечатляющим качеством игры в последней трети поля. Он очень быстрый и прямолинейный. Думаю, что он понравится публике», – заявил Поттер.

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Грэм Поттер Челси Михаил Мудрик
Источник BBC
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