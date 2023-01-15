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Англия
15 января 2023, 16:46 | Обновлено 15 января 2023, 16:55
847
0

Владелец Челси: «Мудрик – чрезвычайно интересный талант»

Тодд Боэли – о трансфере украинского полузащитника

15 января 2023, 16:46 | Обновлено 15 января 2023, 16:55
847
0
Владелец Челси: «Мудрик – чрезвычайно интересный талант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

49-летний американский бизнесмен Тодд Боэли прокомментировал покупку у донецкого «Шахтера» 22-летнего атакующего полузащитника Михаила Мудрика.

«Мы рады приветствовать Михаила в «Челси». Он чрезвычайно интересный талант, который, как мы верим, станет отличным дополнением к нашей команде как сейчас, так и в ближайшие годы.

Он добавит глубины нашей атаке, и мы знаем, что его очень тепло примут в Лондоне», - приводит слова Боэли пресс-служба лондонского «Челси».

Мудрик, как ранее сообщалось, уже определился с игровым номером в стане «пенсионеров».

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Челси Тодд Боэли Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Челси
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