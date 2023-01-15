Днепр-1 сыграл в результативную ничью с Динамо Тбилиси
Украинский клуб провел первый спарринг зимнего межсезонья
В воскресенье, 15 января, на турецком сборе в Белеке «Днепр-1» померился силами с грузинским «Динамо» из Тбилиси. Силы команд оказались равными – ничья 3:3.
В рядах подопечных Алексанжра Кучера голами отметились Довбик, Подлепенец и Рубчинский.
16 января «Днепр-1» проведет спарринг с узбекистанским «Пахтакором» из Ташкента.
Днепр-1 – Динамо Тбилиси, Грузия – 3:3
Голы: Моистрапишвили, 3 (0:1). Киркитадзе, (0:2). Довбик, 35 (1:2). Подлепенец, 39 (2:2). Рубчинский, 41 (3:2). Миквабишвили, 74 (3:3).
Днепр-1: Кинарейкин (Костик, 46), Амаш (Адамюк, 46), Гомес (Сарапий, 46), Сваток (Порох, 46), Пасич, Назаренко (Клименчук, 46), Рубчинский (Танковский, 46; Бабенко, 78), Бабенко (Танчик, 46), Подлепенец, Гуцуляк, Довбик (Когут, 46).
Удаление: Танковский (77, красная карточка с правом замены).
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