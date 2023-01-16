Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Динамо Тбилиси – 3:3. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Днепр-1
15.01.2023, FT 3 : 3
Динамо Тбилиси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 15:51 |
193
0

Днепр-1 – Динамо Тбилиси – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 января 2023, 15:51 |
193
0
Днепр-1 – Динамо Тбилиси – 3:3. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

На учебно-тренировочсном сборе в турецком Белеке «Днепр-1» провел товарищеский матч с грузинским «Динамо» из Тбилиси. Спарринг завершился результативной ничьей – 3:3.

По теме:
Днепр-1 – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси сыграет с Шахтером на Донбасс Арене после завершения войны
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
видео голов и обзор Динамо Тбилиси Днепр-1 товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Футбол | 15 января 2023, 20:25 19
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика
Источник: Красников хочет получить 5 млн евро с трансфера Мудрика

В программе ТаТоТаке сообщили, что в трансфере вингера участвовали посредники

АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
Футбол | 15 января 2023, 16:59 13
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»

Президент «Шахтера» – о мегатрансфере

МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Футбол | 16.01.2023, 05:20
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Наполи: сезон без суеверий?
Футбол | 16.01.2023, 13:15
Наполи: сезон без суеверий?
Наполи: сезон без суеверий?
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Футбол | 15.01.2023, 16:43
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
16.01.2023, 10:12 21
Футбол
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
14.01.2023, 18:05 10
Футбол
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
15.01.2023, 03:03 2
Другие виды
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности