Товарищеские матчи
15.01.2023, FT 3 : 3
Украина. Премьер лига16 января 2023, 15:51 |
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Днепр-1 – Динамо Тбилиси – 3:3. Видео голов и обзор матча
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16 января 2023, 15:51 |
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На учебно-тренировочсном сборе в турецком Белеке «Днепр-1» провел товарищеский матч с грузинским «Динамо» из Тбилиси. Спарринг завершился результативной ничьей – 3:3.
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