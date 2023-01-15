Уже есть польза. Челси при Мудрике прервал печальную серию
Лондонцы смогли добиться долгожданной победы
В воскресенье, 15 января, в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» в столичном дерби выяснил отношения с «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».
Как известно, за перипетиями матча с трибуны наблюдал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный незадолго до игры у донецкого «Шахтера». Присутствие украинца сказалось на «Челси» благоприятно: победив, команда прервала серию из трех поражений во всех турнирах.
«Синие» в таблице АПЛ занимают 10-е место с 28-ю очками после 19-ти матчей.
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