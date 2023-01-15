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  4. Уже есть польза. Челси при Мудрике прервал печальную серию
Англия
15 января 2023, 18:39 | Обновлено 15 января 2023, 19:24
2107
4

Уже есть польза. Челси при Мудрике прервал печальную серию

Лондонцы смогли добиться долгожданной победы

15 января 2023, 18:39 | Обновлено 15 января 2023, 19:24
2107
4
Уже есть польза. Челси при Мудрике прервал печальную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 15 января, в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» в столичном дерби выяснил отношения с «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

Как известно, за перипетиями матча с трибуны наблюдал 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик, купленный незадолго до игры у донецкого «Шахтера». Присутствие украинца сказалось на «Челси» благоприятно: победив, команда прервала серию из трех поражений во всех турнирах.

«Синие» в таблице АПЛ занимают 10-е место с 28-ю очками после 19-ти матчей.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси - Кристал Пэлас Челси
Источник Sport.ua
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Boodya 1209
"затащил присуствием"
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+5
donnerwetter
Ну всё.  Теперь надо раздать всем фанам медальоны с Мудриком.
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+4
vh
Зіна взагалі, як талісман для чемпіонства
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+1
Фанькин кот
Хорошая примета!
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0
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