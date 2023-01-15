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  4. ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 15:55 | Обновлено 15 января 2023, 15:57
3692
3

ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»

Известный комментатор сообщает, что контракт уже подписан

15 января 2023, 15:55 | Обновлено 15 января 2023, 15:57
3692
3
ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»
Fabrizio Romano. Коллаж: Михаил Мудрик в футболке Челси

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подписал долгосрочный контракт с лондонским «Челси».

Об этом сообщает известный журналист и комментатор Игорь Цыганык, который подтверждает это первым снимком Михаила в форме новой команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».

«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Игорь Цыганык
Источник Twitter
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fifa2020
ЦИГАНИК: через 7 годин буде ніч! 
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+4
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dim4uk007
Двоякі відчуття.... хотілось щоб попав у Арсенал.....із Зінченком йому було б легше адаптуватись в АПЛ і виробити правильну ментальність та футбольну етику на такому рівні....  недолюблюю Челсі ще з часів Шевченка,  кар'єру якого там загубили.... але тим не менш,  радий всеодно за Мудрика..... це,  безумовно,  великий крок вперед у кар'єрі.... Все ж таки це АПЛ,  а не УПЛ,  рівень якого він вже точно переріс
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