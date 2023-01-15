ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подписал долгосрочный контракт с лондонским «Челси».



Об этом сообщает известный журналист и комментатор Игорь Цыганык, который подтверждает это первым снимком Михаила в форме новой команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».



«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.