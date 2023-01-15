ФОТО. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик – игрок Челси»
Известный комментатор сообщает, что контракт уже подписан
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик подписал долгосрочный контракт с лондонским «Челси».
Об этом сообщает известный журналист и комментатор Игорь Цыганык, который подтверждает это первым снимком Михаила в форме новой команды.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет представить Михаила сегодня на «Стэмфорд Бридж».
«Шахтер» в твиттере также намекнул, что сделка практически состоялось, осталось только это озвучить.
МИХАЙЛО МУДРИК - гравець ФК «Челсі»!!! pic.twitter.com/aOFUBvuAzT— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 15, 2023
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