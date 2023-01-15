Рейтинг WTA. Ястремская покинула первую сотню, Бенчич вернулась в десятку

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте. На более крупных соревнованиях победила швейцарка Белинда Бенчич, которая вернулась в первую десятку мирового рейтинга.



На Тасмании титул взяла американка Лорен Дэвис, она поднялась на 27 позиций и теперь занимает 57-е место. Финалистка Элизабета Коччаретто установила личный рекорд в рейтинге – 48-я строчка.



Топ-10 рейтинга WTA





У украинок изменения небольшие. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию, Марта Костюк опустилась на четыре. Катерина Байндл и Дарья Снигур немного улучшили свое положение, Даяна Ястремская покинула первую сотню.



Украинки в рейтинге WTA







Людмила Киченок сохранила девятую строчку в парном рейтинге. Марта Костюк – 38-я, Надежда Киченок – 75-я.



Топ-10 парного рейтинга WTA