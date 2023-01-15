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  4. Рейтинг WTA. Ястремская покинула первую сотню, Бенчич вернулась в десятку
WTA
15 января 2023, 12:07 |
516
0

Рейтинг WTA. Ястремская покинула первую сотню, Бенчич вернулась в десятку

Ангелина Калинина поднялась на одну позицию

15 января 2023, 12:07 |
516
0
Рейтинг WTA. Ястремская покинула первую сотню, Бенчич вернулась в десятку
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На прошлой неделе женщины сыграли турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте. На более крупных соревнованиях победила швейцарка Белинда Бенчич, которая вернулась в первую десятку мирового рейтинга.

На Тасмании титул взяла американка Лорен Дэвис, она поднялась на 27 позиций и теперь занимает 57-е место. Финалистка Элизабета Коччаретто установила личный рекорд в рейтинге – 48-я строчка.

Топ-10 рейтинга WTA



У украинок изменения небольшие. Ангелина Калинина поднялась на одну позицию, Марта Костюк опустилась на четыре. Катерина Байндл и Дарья Снигур немного улучшили свое положение, Даяна Ястремская покинула первую сотню.

Украинки в рейтинге WTA




Людмила Киченок сохранила девятую строчку в парном рейтинге. Марта Костюк – 38-я, Надежда Киченок – 75-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Лорен Дэвис Элизабетта Коччаретто Белинда Бенчич
Источник Sport.ua
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