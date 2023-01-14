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  4. Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину
WTA
14 января 2023, 11:37 |
388
2

Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину

Белинда добыла первый титул с апреля прошлого года

14 января 2023, 11:37 |
388
2
Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

В субботу состоялся финальный матч на втором турнире WTA 500 в Аделаиде.

В матче за титул Белинда Бенчич из Швейцарии легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной. Олимпийская чемпионка отдала сопернице всего два гейма.

Для Бенчич это седьмой титул в карьере. С понедельника она впервые с октября 2021 года вернется в первую десятку мирового рейтинга.

В прошлом году Белинда выиграла титул в Чарльстоне.

Аделаида. Финал

Белинда Бенчич [8] – Дарья Касаткина [5] – 6:0, 6:2

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Белинда Бенчич Дарья Касаткина WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
якщо не помиляюсь, Касаткіна єдина з кацапок хто висловився проти війни
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+2
captain2009
Чудове німецьке (закреслено) швейцарське порно у виконанні Белінді. Давно так м0$k@л1в не принижували. Майже ідеальний матч від Бенчіч - вона вчергове доводить, що є однією з найсильніших гравчинь в турі. Марта, Даяна, Дарья, та всі інші наші дівчата - вчиться у Белінди, як треба грати з безпрапорними. 
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+1
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