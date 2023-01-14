WTA14 января 2023, 11:37 |
388
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Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину
Белинда добыла первый титул с апреля прошлого года
14 января 2023, 11:37 |
388
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В субботу состоялся финальный матч на втором турнире WTA 500 в Аделаиде.
В матче за титул Белинда Бенчич из Швейцарии легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной. Олимпийская чемпионка отдала сопернице всего два гейма.
Для Бенчич это седьмой титул в карьере. С понедельника она впервые с октября 2021 года вернется в первую десятку мирового рейтинга.
В прошлом году Белинда выиграла титул в Чарльстоне.
Аделаида. Финал
Белинда Бенчич [8] – Дарья Касаткина [5] – 6:0, 6:2
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Комментарии 2
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якщо не помиляюсь, Касаткіна єдина з кацапок хто висловився проти війни
Чудове німецьке (закреслено) швейцарське порно у виконанні Белінді. Давно так м0$k@л1в не принижували. Майже ідеальний матч від Бенчіч - вона вчергове доводить, що є однією з найсильніших гравчинь в турі. Марта, Даяна, Дарья, та всі інші наші дівчата - вчиться у Белінди, як треба грати з безпрапорними.
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