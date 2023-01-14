Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину

В субботу состоялся финальный матч на втором турнире WTA 500 в Аделаиде.



В матче за титул Белинда Бенчич из Швейцарии легко разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной. Олимпийская чемпионка отдала сопернице всего два гейма.



Для Бенчич это седьмой титул в карьере. С понедельника она впервые с октября 2021 года вернется в первую десятку мирового рейтинга.

В прошлом году Белинда выиграла титул в Чарльстоне.

Аделаида. Финал

Белинда Бенчич [8] – Дарья Касаткина [5] – 6:0, 6:2