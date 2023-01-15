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  4. Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матча Кубка Испании
Испания
15 января 2023, 08:10 |
12
0

Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матча Кубка Испании

Поединок 1/8 финала

15 января 2023, 08:10 |
12
0
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матча Кубка Испании
Twitter

17 января на «Мендисорроса» пройдет матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Алавес» встретится с «Севильей». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Алавес

Команда недавно выдала неплохой отрезок. Особенно удачным был сезон 2016/2017, первый после подъема в Примеру. Новичок и в высшем дивизионе занял 9-е место «с ходу», и до финала кубка добрался. Потом результаты заметно упали, но из года в год получалось держаться в Ла Лиге... Вплоть до предыдущей темпорады, что принесла позорное 20-е место и досрочный вылет. Конечно же, сейчас в Витории хотят вернуться назад «с ходу». И пока что подопечные Луиса Гарсии Пласы не совсем соответствуют ожиданиям. Сил на то, чтобы быть в паре лидеров, зачастую не хватает. Но все-таки «пожиратели бобов» достаточно активно выигрывают, чтобы держаться в зоне плей-офф. При этом получилось и в кубке пройти представителя Примеры - «Вальядолид». Гол Силлы 4-го января оказался единственным во встрече с «пуселанос».

Севилья

Клуб начал сдуваться еще по ходу прошлого сезона. Но с Лопетеги расстались только осенью, после того, как был провален старт нового розыгрыша. Впрочем, и без Юлена «Белая Андалусия» не особенно и спешила прибавлять, и в итоге ушла на затяжной перерыв в зоне вылета Примеры! Но эта пауза позволила наконец-то Сампаоли провести полноценную работу над ошибками. Зимой «нервьоненсе» начали активно набирать очки, в том числе с сильными противниками, и наконец-то оторвались ото дна таблицы. Теперь можно подумать о том, как спасти сезон в целом. Конечно же, есть «фирменная» Лига Европы, куда испанцы снова «свалились» из Лиги чемпионов. Но и в кубке пока что «нервьоненсе» везет с жеребьевкой.

Статистика личных встреч

«Алавес» не может выиграть 9 очных матчей кряду. Но в прошлом сезоне, несмотря на вылет, он смог свести вничью оба поединка с «Севильей».

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть все шансы пройти дальше. Ставим на то, что в этом поединке «Севилья» выиграет в основное время с кооэффициентом - 2,02 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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