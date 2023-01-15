Англия15 января 2023, 01:55 | Обновлено 15 января 2023, 02:11
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Брайтон – Ливерпуль – 3:0. Де Дзерби лучше Клоппа. Видео голов и обзор матч
Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Англии
15 января 2023, 01:55 | Обновлено 15 января 2023, 02:11
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В субботу, 14 января, в матче 20-го тура английской Премьер-лиги отношения выяснили «Брайтон» и «Ливерпуль».
«Чайки» под руководством экс-наставника донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби отпраздновали крупную победу над подопечными немца Юргена Клоппа.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Брайтон – Ливерпуль – 3:0
Голы: Марч, 47, 53, Уэлбек 82.
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
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