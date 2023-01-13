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Чемпионат Англии
Брайтон
14.01.2023 17:00 - : -
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13 января 2023, 22:35 | Обновлено 13 января 2023, 22:45
143
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Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Роберто Де Дзерби против Юргена Клоппа

13 января 2023, 22:35 | Обновлено 13 января 2023, 22:45
143
0
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter

14 января на «Амекс» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Брайтон

Клуб столкнулся с неожиданным вызовом прошлой осенью. Удержать у себя Грэма Поттера, которого переманивал сам «Челси», было объективно невозможно. Ставка на Роберто Де Дзерби как преемника англичанина была неожиданной и не казалась верной. Итальянец и правда явно нуждался во времени, чтобы освоиться на Туманном Альбионе и наладить контакт с новыми подопечными. Но зимой, после затяжной паузы, у «чаек» скорее получается, чем нет. Да, был вылет из Кубка Лиги из-за поражения по пенальти скромному «Чарльтону». А также дома уступили 2-4 в АПЛ - но лидеру, «Арсеналу». До этого были уверенные победы над аутсайдерами, 3-1 на поле «Саутгемтона» и 4-1 в гостях у «Эвертона». А в субботу были 5-1 с «Мидлсбро», и то в кубковом формате.

Ливерпуль

Команда усложнила себе график, не сумев переиграть в кубке «Вулверхэмптон», причем на своем поле. «Волки» ухитрились открыть счет, а потом – оформили итоговые 2-2. Так что теперь «красным» предстоит переигровка, то есть еще 1 поединок зимой, еще и выездной. Больше смущает то, что это 2-я осечка кряду, ведь перед этим гранд проиграл 1-3 в рамках Премьер-Лиги, с «Брентфордом». В общем, не получилось у Юргена Клоппа обеспечить стабильность своим подопечным и за время затяжной паузы. С другой стороны, в декабре, с «Астон Виллой» и «Лестером», все-таки получалось выигрывать. Да и новичок, Гакпо, уже дебютировал. Есть надежда, что Коди быстро освоиться на новом месте под «патронатом» земляка, ван Дейка.

Статистика личных встреч

В последних 5 очных поединках клубы победили по разу. Еще трижды, в том числе в октябре, в дебютном матче Де Дзерби, были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом «Ливерпуль». Но «Брайтон» точно постарается бороться за результат, так что, может, не повторятся осенние 3-3, но стороны смогут пробить отметку в «больше 3,0 голов» с коэффициентом – 1,88 от Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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